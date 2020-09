Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Eigentümer gesucht

Bückeburg (ots)

(PP) Die Polizei Bückeburg sucht den Eigentümer eines vermtl. entwendeten Mountain-Bikes, das am Dienstag, dem 22.09.2020 gegen 17:30 Uhr durch eine unbekannte männliche Person in ein Gebüsch auf dem Gelände des Adolfinum-Gymnasiums in Bückeburg geworfen wurde. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein schwarzes 26er Mountain-Bike der Marke Downhill, Modell Actimover. Das Mountain-Bike wurde sichergestellt und kann durch den rechtmäßigen Eigentümer auf der Polizeidienststelle abgeholt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

Polizeikommissariat Bückeburg

Ulmenallee 9

31675 Bückeburg

Matthias Auer

Telefon: 05722/9593-154

E-Mail: matthias.auer@polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg

/

