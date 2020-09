Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Zeugenaufruf zu einem Einbruch in Haste

Bad Nenndorf (ots)

(Kro.) In der Nacht von Montag (28.09.2020) auf Dienstag (29.09.2020), kam es in der Zeit zwischen 22:15 Uhr bis 06:00 Uhr, zu einem Einbruch in ein Steuerberaterbüro, an der Hauptstraße, in 31559 Haste. Die zurzeit noch unbekannten Täter hebelten eine rückwärtige Tür zu den Büroräumlichkeiten auf und durchsuchten sämtliche Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Neben einer gewissen Summe an Bargeld, konnte zudem ein Laptop erbeutet werden. Die Polizei Bad Nenndorf bittet um Hinweise aus der Bevölkerung zu dieser Tat.

