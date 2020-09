Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Urkundenfälschung am Pkw und BTM

Rinteln (ots)

(swe). In der Nacht von Montag auf Dienstag wollten Rintelner Polizeibeamte einen Pkw BMW kontrollieren. Als dieser anhielt, wollten sich Personen vom Fahrzeug entfernen, was durch die Beamten jedoch vorerst verhindert werden konnte. Es stellte sich heraus, dass das am Fahrzeug montierte Kennzeichen gestohlen war und das Originalkennzeichen im Fahrzeug lag. Im Pkw konnten dann noch div. Gegenstände aufgefunden werden, an denen sich weiße, pulverartige Anhaftungen befanden. Ein Schnelltest ergab den Verdacht auf Amphetamine. Der Pkw wurde beschlagnahmt, da der Verdacht bestand, dass sich noch weitere Betäubungsmittel im Pkw befinden. Die Ermittlungen dazu dauern noch an.

