Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Einbruch in ein Wohnhaus in Lauenau

Bad Nenndorf (ots)

(Kro.) Am Freitag, dem 25.09.2020, kam es in der Zeit von 13:00 - 22:45 Uhr, zu einem Einbruch in eine Doppelhaushälfte, in der Gartenstraße in Lauenau. Der oder die Täter drangen durch ein rückwärtiges Fenster in das Wohnhaus ein. Aus diesem wurden Bargeld und verschiedene Werkzeuge entwendet. Der Hauseigentümer war zum Tatzeitpunkt nicht zu Hause. Die Polizei Bad Nenndorf bittet um Hinweise aus der Bevölkerung unter der Telefonnummer 05723/94610.

