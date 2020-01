Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden - Zeugenaufruf

Landau (ots)

Am 10.01.2020, in der Zeit von 12:00 - 16:00 Uhr, kam es in 76829 Landau, Boelckestraße 24, zu einem Verkehrsunfall bei dem der Unfallverursacher flüchtete. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer touchierte den ordnungsgemäß geparkten Pkw der Geschädigten. Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise auf den flüchtigen Fahrzeugführer liegen derzeit nicht vor.

Der Sachschaden in einer Höhe von insgesamt etwa 200 Euro.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Landau, Tel.: 06341/287-0 oder per E-Mail: pilandau@polizei.rlp.de entgegen.

