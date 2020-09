Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Zeuge notiert sich Kennzeichen von wilder Müllentsorgerin

Rinteln (ots)

(swe). Das Thema "Müll" an Altkleidercontainern beschäftigt derzeit auch die Polizei. Ein Zeuge notierte sich ein Kennzeichen eines Pkw, dessen 63-jährige Fahrzeugführerin im Verdacht steht, einen ausgedienten Fernseher an den Altkleidercontainern an der Hartler Straße entsorgt zu haben. Gegen die Frau aus Rinteln wird nun wegen eines Abfallverstoßes ermittelt.

