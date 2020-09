Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Roter Audi A80 gestohlen

Lingen (ots)

Bereits am 2.September ist es in der Straße An der Kokenmühle zu einem Diebstahl gekommen. Die bislang unbekannten Täter hatten es dabei auf einen nicht zugelassenen roten Audi A80 abgesehen. Zuvor entwendeten sie den entsprechenden Fahrzeugschlüssel aus einem ebenfalls dort abgestellten Wohnwagen.

Hinweise nimmt die Polizei in Lingen unter der Rufnummer (0591)870 entgegen.

