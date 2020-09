Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Komplette Seite beschädigt

Unfallverursacher fährt weiter

Ahaus (ots)

Einen Schaden von circa 1.500 Euro hat ein Unbekannter in Ahaus an einem geparkten Fahrzeug hinterlassen. Die linke Seite des auf der Heeker Straße in der Nähe des Bahnübergangs stehenden blauen VW Golf wurde komplett zerkratzt und eingedellt. Der Unfallverursacher ist nach Lage der Spuren aus Richtung Rottweg kommend in Richtung Bahnhofstraße gefahren. Die Tat ereignete sich am Dienstag in der Zeit von 02.00 bis 07.00 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

