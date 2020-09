Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Auf Abbiegende aufgefahren

Rhede (ots)

Schwere Verletzungen erlitten zwei Autofahrer aus Borken am Montag in Rhede. Eine 24-Jährige beabsichtigte gegen 17.00 Uhr nach links in die Heßlingsstegge abzubiegen. Dieses bemerkte ein 51-Jähriger zu spät und fuhr auf das langsam fahrende Auto auf. Die Fahrzeuge schleuderten von der Straße, wobei das Auto der 24-Jährigen auf dem Gehweg zum Stehen kam und der Wagen des Unfallverursachers auf einen angrenzenden Acker schleuderte. Beide hatten die Landesstraße 581 aus Richtung Borken kommend in Richtung Rhede befahren. Der Rettungsdienst brachte die Verletzten in ein Krankenhaus. Die stark beschädigten Fahrzeuge mussten geborgen werden. Der Sachschaden wird auf circa 10.000 Euro geschätzt.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Dietmar Brüning

Telefon: +49 (0) 2861-900 2202

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell