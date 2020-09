Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Roller nicht versichert - Fahrer ohne Erlaubnis

Vreden (ots)

Ohne Versicherung für das Fahrzeug und ohne Führerschein ist ein 23-Jähriger in Vreden mit einem Motorroller unterwegs gewesen. Der Vredener fiel Beamten am Montag gegen 16.25 Uhr auf dem Butenwall auf. Die Eigentumsverhältnisse des Rollers konnten bei der Kontrolle nicht geklärt werden. Es folgte eine Sicherstellung des Fahrzeugs und eine Strafanzeige. Der Vredener ist bereits häufiger wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis in Erscheinung getreten.

