Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Schöppingen - Motorradfahrer streift Auto

Schöppingen (ots)

Ein leicht verletzter Motorradfahrer und circa 8.000 Euro Schaden bilden die Bilanz eines Unfalls auf der L579 in Schöppingen. Eine 26-Jährige bremste gegen 16.30 Uhr an einer Fußgängerampel ab. Die Signalanlage wechselte gerade von Grün auf Gelb. Der 42-jährige Motorradfahrer aus Gronau bemerkte dieses zu spät, fuhr gegen die linke Seite des Autos der Steinfurterin und stürzte dabei. Beide hatten die L579 aus Richtung Amtsstraße kommend in Richtung Hauptstraße befahren.

