Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person

Nienburg (ots)

BÜCKEBURG (jah) Am heutigen Tag kam es gegen 09:24 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf dem Bahnhofsvorplatz. Ein alleinbeteiligter 73-jähriger Mann aus Rinteln fuhr mit seinem PKW, einem VW Golf, von der Jetenburger Straße kommend gegen eine Säule des Bahnhofgebäudes. Der Mann wurde durch den Zusammenstoß schwer verletzt und im Rettungswagen ins Krankenhaus nach Minden verbracht. Die Unfallursache ist bislang unbekannt. Der Vorbau des Bahnhofgebäudes wurde durch den Aufprall derart beschädigt, dass es durch den Notfallmanager der Deutschen Bahn AG für Passanten gesperrt wurde. Der Schaden an dem PKW beläuft sich nach ersten Schätzungen auf ca. 15.000 Euro, der Gebäudeschaden auf ca. 30.000 EUR. Der Sachverhalt wurde zunächst durch die Polizei vom PK Rinteln aufgenommen und anschließend an die Bundespolizei übergeben. Der ÖPNV war durch den Vorfall nicht beeinträchtigt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Daniel Jahn, PHK

Amalie-Thomas-Platz 1

31582 NIENBURG



Telefon: 05021/9778-107

Fax2mail: +49 511 9695-602249



bzw. Pressestelle der Bundespolizei in Hannover

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell