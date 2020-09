Polizei Bielefeld

POL-BI: Täter brechen Edelstahlbuchstaben aus einem Geschäftsnamen

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Innenstadt-

Unbekannte Täter entwendeten zwischen Samstag, 29.08.2020, und Montag, 31.08.2020, in der Obernstraße/ Piggenstraße an einem Bekleidungsgeschäft befindliche Buchstaben aus dem Geschäftsnamen.

Am Samstag gegen 17:30 Uhr befanden sich die Buchstaben "T" und "G" noch an der Fassade des Modegeschäftes in der Piggenstraße. Während des Wochenendes brachen Unbekannte der zwei orangefarbenen Edelstahlbuchstaben aus dem Geschäftsnamen heraus. Das "G" konnte am Boden liegend aufgefunden werden, während die Täter das "T" entwendeten. In den vorherigen Wochen waren bereits andere Buchstaben aus dem Geschäftsnamen von Unbekannten heraus gebrochen worden.

Am Montagmorgen, 31.08.2020, bemerkte eine Mitarbeiterin des Geschäftes um 09:55 Uhr die fehlenden circa 10 cm großen Buchstaben.

Hinweise nimmt die Polizei unter 0521-545-0 entgegen.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld



Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020

Knut Packmohr (KP), Tel. 0521/545-3232

Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023

Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3195

Dirk Trümper (DT), Tel. 0521/545-3222





E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de

https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell