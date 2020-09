Polizei Bielefeld

POL-BI: Tödlicher Verkehrsunfall auf der A 2 zwischen Herzebrock und Wiedenbrück - Zeugen gesucht

Bild-Infos

Download

Bielefeld (ots)

DV/BAB 2 - Herzebrock-Clarholz - Am Montagabend ereignete sich auf der A 2 ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem ein Fahrzeugführer tödlich verletzt wurde. Nach den ersten Ermittlungen der Autobahnpolizei Stukenbrock befuhr ein 32-jähriger Mann aus dem Kreis Gütersloh mit seinem Pkw Chevrolet Corvette den linken Fahrstreifen der A 2 in Richtung Hannover. Auf dem mittleren Fahrstreifen soll zeitgleich ein silbener Pkw gefahren sein. Dieser wechselte plötzlich auf den linken Fahrstreifen. Um einen Zusammenstoß mit dem silbenen Pkw zu vermeiden, lenkte der Fahrer der Corvette nach rechts. Durch die Lenkbewegung verlor der Mann aus dem Kreis Gütersloh offensichtlich die Kontrolle über seinen Pkw. Er querte zunächst die gesamte Fahrbahnbreite der Autobahn und fuhr anschließend nach rechts, über ein Grünstreifen, in ein neben der Autobahn befindliches Waldstück hinunter. Vor einem Baum kam der Chevrolet zum Stillstand. Der Pkw wurde durch den Aufprall schwer beschädigt. Rettungskräfte der Feuerwehr, wobei auch ein Rettungshubschrauber mit Notarzt eingesetzt wurde, versuchten vergeblich den schwer verletzten Fahrer zu reanimieren. Der Mann verstarb noch am Unfallort. Für die Rekonstruktion des Unfallhergangs wurde ein Sachverständiger sowie das Technische Hilfswerk zum Ausleuchten der Unfallstelle hinzugezogen. Der Chevrolet wurde sichergestellt. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Autobahn komplett gesperrt. Der Verkehr musste mit Unterstützung der Autobahnmeisterei Oelde über die Anschlußstelle Herzebrock-Clarholz abgeleitet werden. Der Verkehr konnte gegen 01:40 Uhr wieder frei gegeben werden. Zwischenzeitlich entstand ein Rückstau von ca. 5 km Länge. Der Sachschaden wird auf ca. 25 000,- Euro geschätzt. Die Polizei Bielefeld sucht dringend weitere Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zu dem silbernen Pkw machen können. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Verkehrskommissariat 1 unter der Telefonnummer 0521/5450 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld



Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020

Knut Packmohr (KP), Tel. 0521/545-3232

Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023

Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3195

Dirk Trümper (DT), Tel. 0521/545-3222





E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de

https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell