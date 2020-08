Polizei Bielefeld

POL-BI: Taschendieb greift in Einkaufskorb

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Brackwede - Ein unbekannter Täter stahl die Geldbörse einer Bielefelderin, als sie am Samstag, 29.08.2020, in einem Supermarkt an der Borgsen Allee einkaufen war.

Die 65-jährige Bielefelderin hielt sich zwischen 17:40 Uhr und 18:00 Uhr in einem Supermarkt nahe der Carl-Severing Straße auf. Während des Einkaufs befand sich ihr Portemonnaie in ihrem offenen Einkaufskorb, den sie seitlich des Körpers trug.

Als die Frau an der Kasse stand, um ihre Einkäufe zu bezahlen, bemerkte sie, dass ihre Geldbörse nicht mehr im Einkaufskorb lag. Vermutlich hatte ein Taschendieb in den Korb gegriffen und das Portemonnaie mitgenommen.

Die Polizei rät, Wertsachen in verschlossenen Taschen aufzubewahren und eng am Körper zu tragen.

Hinweise zu dem Diebstahl nimmt das Kriminalkommissariat 15 unter der 0521-5450 entgegen.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld



Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020

Knut Packmohr (KP), Tel. 0521/545-3232

Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023

Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3195

Dirk Trümper (DT), Tel. 0521/545-3222





E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de

https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell