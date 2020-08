Polizei Bielefeld

POL-BI: Fahndung nach Wodka-Dieb

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld-Sieker-

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu der Identität eines Mannes geben können, der versuchte am Donnerstag, 16.04.2020, fünfzehn Flaschen Wodka aus einem Geschäft in der Schweriner Straße zu stehlen.

Der Unbekannte steckte gegen 12:30 Uhr in dem Warenhaus an der Schweriner Straße insgesamt fünfzehn Wodkaflaschen im Wert von 610 Euro in eine Tasche und versuchte damit den Laden zu verlassen. Als die Kassiererin auf ihn aufmerksam wurde, ließ der Täter seine Beute zurück und flüchtete.

Die Zeugin beschrieb den Tatverdächtigen als osteuropäisch aussehend, circa 20 bis 35 Jahre alt, mit dunkelblonden Haaren (Undercut) und mit einer schwarzen Jacke bekleidet.

Die Polizei bittet die Hinweisgeber zu der Identität des Mannes auf dem Foto, sich an das Kriminalkommissariat 14 unter Telefon 0521/ 545-0 zu wenden.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld



Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020

Knut Packmohr (KP), Tel. 0521/545-3232

Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023

Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3195

Dirk Trümper (DT), Tel. 0521/545-3222





E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de

https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell