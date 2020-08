Polizei Bielefeld

POL-BI: Rennradfahrer stürzt - Polizei sucht Unfallzeugen

Bielefeld (ots)

DV/Bielefeld/Bethel - Am Samstagnachmittag kam es auf dem Eggeweg zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Rennradfahrer verletzt wurde. Gegen 17:00 Uhr befuhr ein 45-jähriger Bielefelder mit seinem Rennrad den Eggeweg in Richtung Artur-Ladebeck-Straße hinunter. In Höhe der Hausnummer 79 kam dem Radfahrer ein heller Pkw entgegen. Laut Aussage des Rennradfahrers mußte er dem Pkw ausweichen und kam mit seinem Vorderrad gegen die rechte Bordsteinkante. Daraufhin stürzte er zu Boden und zog sich leichte Verletzungen zu. Mit einem Rettungswagen der Feuerwehr wurde der verletzte Radfahrer in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert. Näheres zum entgegenkommenden Pkw kann nicht gesagt werden. Es könnte sich jedoch um ein japanisches Modell gehandelt haben. Unfallzeugen werden gebeten, sich mit dem Verkehrskommissariat 1 unter der Telefonnummmer 0521/5450 in Verbindung zu setzen.

