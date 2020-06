Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Unfallflucht

Greven (ots)

Eine Autofahrerin parkte ihren grauen Mercedes am Montag, 22.06.2020, in der Zeit von 10.15 Uhr bis 11.55 Uhr, auf dem Parkplatz des Krankenhauses an der Lindenstraße. Ihr Fahrzeug wurde durch ein unbekanntes Fahrzeug im hinteren, linken Fahrzeugbereich -Stoßfänger-, in einer Höhe von 38 bis 58 cm sowie einer Breite von 33 cm beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 1.000 Euro beziffert. Täterhinweise konnten nicht gegeben werden. Die Geschädigte konnte nur mitteilen, dass im Unfallzeitraum ein schwarzer Kleinwagen links neben ihren Mercedes parkte. Es werden Zeugen gesucht! Hinweise bitte an die Polizei in Greven, Telefon 02571/928.4455.

