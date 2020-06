Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Gefährliches Überholmanöver mit Unfall

Emsdetten (ots)

Am Freitagmorgen (19.06.20) kam es gegen 07.30 Uhr auf der Bundesstraße B481 zwischen der Rheiner Straße und der Sinninger Straße in Fahrtrichtung Rheine zu einem gefährlichen Überholmanöver. Ein weißer Pkw überholte trotz Gegenverkehrs eine Fahrzeugschlange. Zwei entgegenkommende Fahrzeuge mussten so stark bremsen und ausweichen, dass sie kollidierten. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dieser Verkehrsgefährdung aufgenommen. Es werden Zeugen gesucht, die Hinweises zu diesem weißen Pkw geben können. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Rheine, Telefonnummer 05971/ 938 - 4215.

