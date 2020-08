Polizei Bielefeld

POL-BI: Rote Ampel missachtet - Strafanzeige

Bielefeld (ots)

MK - Bielefeld / Brackwede - Weil ein Fußgänger in der Nacht zu Freitag, 28.08.2020, nicht das grüne Ampelsignal abwarten konnte, kontrollierten Polizeibeamte einen 25-jährigen Bielefelder, der zudem verbotene Substanzen bei sich trug.

Der junge Mann ging gegen 00:55 Uhr an der Kreuzung Stadtring und Berliner Straße bei rotem Ampelsignal über die Straße und fiel so Streifenbeamten auf. Sie kontrollierten den polizeibekannten Mann und fragten ihn, ob er Drogen bei sich tragen würde. Aus seinem Rucksack übergab er Marihuana und Speed an die Beamten. Sie zeigten ihn erneut wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz an.

