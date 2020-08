Polizei Bielefeld

POL-BI: Motorroller-Fahrer verunglückt am Johannisberg

Bielefeld (ots)

MK - Bielefeld / Mitte - Bislang ist die Unfallsituation an der Straße Am Johannisberg, bei der sich ein Roller-Fahrer am Mittwoch, 26.08.2020 schwer verletzte, ungeklärt.

Gegen 17:15 Uhr fuhr ein 47-jähriger Bielefelder mit seinem Peugeot-Roller auf der Straße Am Johannisberg in Richtung der Dornberger Straße. Er stürzte mit seinem Motorroller und zog sich schwere Verletzungen zu. Ersthelfer kümmerten sich um den Gestürzten, bis Rettungssanitäter die medizinische Erstversorgung und den anschließenden Transport in ein Krankenhaus übernahmen.

Nach Aussage des 47-Jährigen habe er mit seinem Motorroller wegen eines querenden Fußgängers mit Hund stark abbremsen müssen. Zuerst sei der Hund auf die Straße gelaufen, dann sei der Mann gefolgt.

Der 71-jährige Bielefelder, der mit seinem Hund unterwegs war, gab gegenüber der Polizei an, er sei auf dem Fußweg entlang der Straße Am Johannisberg hinuntergegangen. Als er angehalten habe, um die Straße zu überqueren, habe er gesehen, wie der Roller-Fahrer gestürzt und in seine Richtung gerutscht sei.

Die Polizei bittet um Hinweise an:

Polizeipräsidium Bielefeld / Verkehrskommissariat 1 / 0521/545-0

