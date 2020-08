Polizei Bielefeld

POL-BI: Zwei Lieferwagen aufgebrochen

Bielefeld (ots)

MK - Bielefeld / Mitte - An der Heeper Straße sind einem Autofahrer am Donnerstag, 27.08.2020, zwei Transporter aufgefallen, bei denen Autotüren geöffnet waren - Personen hielten sich nicht in der Nähe auf.

Gegen 02:00 Uhr erkannte der Zeuge die beiden Transporter, die auf einem Seitenstreifen an der Heeper Straße, in Nähe der Straße Alter Postweg, abgestellt waren. Die gerufenen Streifenbeamten stellten fest, dass an einem Mercedes Sprinter und an einem Citroen Jumper Seitenscheiben zerstört wurden. Nach den ersten Erkenntnissen sind keine Wertgegenstände aus den Transportern gestohlen worden.

Die Polizei bittet um Hinweise an:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 12 / 0521/545-0

