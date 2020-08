Polizei Bielefeld

POL-BI: Diebe stehlen Päckchen aus Lieferwagen

Bielefeld (ots)

MK - Bielefeld / Mitte - An einem Supermarkt bedienten sich am Dienstag, 25.08.2020, zwei Jugendliche an einem unverschlossenen Fahrzeug eines Paketzustellers. Dank eines Zeugen und eines zufällig anwesenden Polizisten, konnte ein Tatverdächtiger festgenommen werden.

Ein 47-jähriger Zeuge bemerkte gegen 12:45 Uhr zwei fremde Personen an einem Paketdienst-Fahrzeug. Während der Fahrer Pakete auslieferte, stand der Transporter an einem Supermarkt in der Teutoburger Straße. Der Zeuge beobachtete, wie einer der beiden Jugendlichen in den Lieferwagen einstieg.

Der Dieb kam mit mindestens fünf Päckchen aus dem Transporter und das Duo verschwand auf der Teutoburger Straße. Der 47-Jährige informierte den 30-jährigen Paketzusteller über den Diebstahl.

Wenig später sah der Zeuge die beiden Diebe in Richtung der Helmholzstraße laufen. Der 47-Jährige entschloss sich kurzerhand, das Duo zu verfolgen. Dabei machte er einen Polizeibeamten des Bezirksdiensts auf die Situation aufmerksam. Der Polizist nahm einen 15-Jährigen vorläufig fest. Die Ermittlungen führten zu dem zweiten Tatverdächtigen, einem 17-Jährigen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell