Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Wallstadt: Unbekannte brechen in Keller ein und entwenden zwei hochwertige Fahrräder - Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Wallstadt (ots)

Mannheim-Wallstadt: Unbekannte brechen in Keller ein und entwenden zwei hochwertige Fahrräder - Polizei sucht Zeugen In der Zeit von Samstag 16 Uhr bis Sonntag 9 Uhr entwendeten unbekannte Täter zwei Fahrräder aus den verschlossenen Kellerräumen eines Mehrfamilienwohnhauses in der Mosbacher Straße. Wie sie in das Kellerabteil gelangt sind, ist nicht bekannt. Die hochwertigen Fahrräder hatten einen Gesamtwert von ca. 5000,- Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Mannheim-Käfertal unter der Rufnummer 0621/71849-0 entgegen.

