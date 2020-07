Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Lindenhof: Exhibitionist zeigt sich Joggerin am Rheinufer - 36-Jähriger vorläufig festgenommen - Polizei sucht weitere mögliche Geschädigte

Mannheim-Lindenhof (ots)

Am Sonntagmorgen wurde ein 36-jähriger Westafrikaner vorläufig festgenommen, nachdem er in exhibitionistischer Weise einer Joggerin am Stephanienufer gegenübergetreten war. Mit der Hand an seinem entblößten Geschlechtsteil manipulierend trat er einer 48-jährigen Frau gegenüber. Die Frau verständigte unverzüglich die Polizei. Beamte des Polizeireviers Mannheim-Neckarau konnten den Tatverdächtigen kurze Zeit später im Rahmen der Fahndung festnehmen und zum Revier bringen. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde der 36-Jährige wieder entlassen. Das Kriminalkommissariat in Mannheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Der 185 cm große Tatverdächtige mit westafrikanischem Erscheinungsbild war zur Tatzeit mit einer weißen Leinenhose bekleidet. Personen, die dem 36-Jährigen begegnet sind und sich durch sein Verhalten belästigt fühlten, werden gebeten sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0621/174-4444 in Verbindung zu setzen.

