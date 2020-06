Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-St. Jürgen

Diebstahl eines "schwarzen Liegefahrrades" - Polizei sucht Zeugen

Lübeck (ots)

Am 23.06.2020 wurde aus dem Innenhof des Medizinischen Gesundheitszentrum in der Paul-Ehrlich-Straße zwischen 09:50 und 11:45 Uhr ein sogenanntes Liegefahrrad der Marke Toxy-LT entwendet. Das Liegerad stellte der Besitzer verschlossen mit einem ABUS Klappschloss und einem ABUS Drahtseilschloss ab. Das Klappschloss war am Rahmen und an einem dortigen Fahrradständer befestigt. Das Drahtschloss war am Hinterrad und am Rahmen angebracht.

Der Besitzer teilte der Polizei mit, dass das Fahrrad einen Wert von 3.900 Euro hat und mit 27 Gängen ausgestattet ist. Bei dem Modell handelt es sich um ein SRAM Dual Drive / Deore.

Die Ermittlungen zum Diebstahl des beschriebenen Liegefahrrades werden bei der Polizeistation St. Jürgen geführt. Hinweise zu der Tat / dem Täter oder zum derzeitigen Aufbewahrungsort werden per E-Mail St.Juergen.Pst@polizei.landsh.de oder unter der Rufnummer 0451400770 entgegen genommen.

