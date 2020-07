Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Exhibitionist im Freizeitbad vorläufig festgenommen - Polizei sucht weitere mögliche Geschädigte

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Samstagabend, gegen 23 Uhr, wurde ein 47-Jähriger vorläufig festgenommen, nachdem er sich im Laufe des Abends im Saunabereich des Freizeitbades Miramar mehreren Gästen zugewandt und masturbiert hatte. Der Bademeister, bei dem sich der Gast über das unsittliche Verhalten des Saunabesuchers beschwert hatte, wollte den Sittenstrolch zur Rede stellen. Er flüchtete daraufhin, nur mit einem Handtuch bekleidet, in den Waidsee und schwamm davon. Als er bei seiner Rückkehr die zwischenzeitlich verständigten Beamten des Polizeireviers Weinheim erblickte, wollte er einen weiteren Fluchtversuch starten. Dieser misslang jedoch. Nach der Durchführung erster polizeilicher Maßnahmen auf dem Revier wurde der 47-Jährige wieder entlassen. Das Kriminalkommissariat in Mannheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Besucher des Freizeitbades, denen der 47-Jährige in gleicher Weise gegenübergetreten ist, melden sich bitte unter der Rufnummer 0621/174-4444 beim Kriminaldauerdienst.

