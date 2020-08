Polizei Bielefeld

POL-BI: Unfall zwischen Pedelec-Fahrerin und Radfahrerin

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - Die Ermittler des Verkehrskommissariats 1 suchen eine Zeugin, die am Freitag, 21.08.2020, einen Unfall in Höhe des alten Rathauses beobachtete. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich eine Radfahrerin leicht - ihr freiwillig getragener Fahrradhelm schützte sie vor schweren Kopfverletzungen.

Gegen 08:20 Uhr war eine 34-jährige Bielefelderin mit ihrem Fahrrad am Niederwall unterwegs. Sie fuhr stadteinwärts und beabsichtigte am Rathausvorplatz nach rechts in die Viktoriastraße abzubiegen.

Zeitgleich fuhr eine 51-Jährige aus Lage mit ihrem Pedelec auf der Viktoriastraße in Richtung Niederwall. In Höhe der Unfallstelle parkte ein Lkw, der beiden Zweiradfahrerinnen die Sicht erschwerte. Ohne einen vorherigen Sichtkontakt fuhren die beiden Frauen aufeinander zu und stießen zusammen.

Bei dem Zusammenstoß stürzte die 34-Jährige von ihrem Fahrrad. Sie schlug mit ihrem Kopf, den ein Fahrradhelm schützte, auf. Im Anschluss tauschten die beiden Frauen ihre Personalien aus und verabschiedeten sich. Erst danach verspürte die Radfahrerin Schmerzen durch den Sturz und verständigte die Polizei.

Das Fahrrad er 34-Jährigen wies minimale Beschädigungen auf. Allerdings war ihr Fahrradhelm im Bereich des Hinterkopfes gebrochen.

Die Polizei sucht eine Zeugin des Unfalls, die nach der Kollision kurz mit den beiden Damen in Kontakt trat.

