Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Zwei gesuchte Straftäter in Untersuchungshaft

Iffezheim/Kehl (ots)

Im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Grenzkontrollen an der Binnengrenze zu Frankreich haben Beamte der Bundespolizei zwei gesuchte Straftäter verhaftet. Gegen einen 39-jährigen Rumänen, der am 17. Mai am Grenzübergang Iffezheim kontrolliert wurde, bestand ein Untersuchungshaftbefehl wegen Bandendiebstahls. Ein 23-jähriger Tunesier wurde wegen Wohnungseinbruchdiebstahl per Untersuchungshaftbefehl gesucht. Er wurde gestern nach seiner Ankunft mit einem Nahverkehrszug aus Straßburg im Bahnhof Kehl kontrolliert. Beide wurden nach richterlicher Vorführung gestern Nachmittag ins Gefängnis gebracht.

