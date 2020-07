Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Schwer Verletzt

Offenburg (ots)

Zu einem Unfall mit einem schwerverletzten Radfahrer kam es am Mittwochabend kurz nach 20 Uhr in einem Park im Rammersweierer Wald. Nach bisherigen Erkenntnissen verlor der 35-Jährige nach einem Sprung mit seinem Fahrrad die Kontrolle, kam vom Weg ab und kollidierte mit einem Baum. Trotz Fahrradhelm zog sich der Mann schwere Verletzungen zu. Er wurde mit dem Rettungswagen zur weiteren Behandlung in eine nahe gelegene Klinik gebracht. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 500 Euro.

/ph

