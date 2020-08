Polizei Bielefeld

POL-BI: Engagierte Frauen lassen Autofahrer nicht entkommen

Bielefeld (ots)

MK - Bielefeld / Jöllenbeck - Nachdem ein Autofahrer am Mittwoch, 26.08.2020, in Jöllenbeck in einem Kurvenbereich im Straßengraben gelandet war, wollte der betrunkene Mann nicht länger an seinem beschädigten Pkw bleiben. Das teilte eine Autofahrerin der Polizei mit, während eine zweite Autofahrerin und Polizeibeamtin die Verfolgung aufnahm.

Ein 53-jähriger Bielefelder stieß um 19:12 Uhr mit seinem Pkw in einer Kurve an der Bargholzstraße gegen ein Verkehrszeichen, einen Baum und kam im Straßengraben zum Stillstand. Die Unfallstelle befand sich in Fahrtrichtung stadtauswärts hinter der Einmündung der Straße Nagelsholz.

Kurze Zeit später passierte eine 28-jährige Bielefelderin die Unfallstelle und hielt mit ihrem Pkw an. Der Fahrer, der sich aus seinem Pkw selbst befreien konnte, gab ihr zu verstehen, dass sie keine Polizei oder Feuerwehr rufen müsse. Als die 28-Jährige sich wieder in ihr Auto begab, entfernte sich der 53-Jährige in Richtung stadtauswärts.

Während die Autofahrerin die Polizei anrief, hielt eine zweite Autofahrerin an der Unfallstelle. Sie informierte sich bei der 28-Jährigen und verfolgte den Mann mit ihrem Pkw. Bei ihr handelte es sich um eine Polizeibeamtin die privat unterwegs war. Sie stoppte den 53-Jährigen einige Hundert von der Unfallstelle entfernt. Die Polizistin überzeugte den verunglückten Autofahrer, mit ihr zurückzukehren und auf den Streifenwagen zu warten.

Bei der Unfallaufnahme wies ein Alkoholtestgerät auf einen Alkoholkonsum des 53-Jährigen hin. Die Polizisten fuhren mit ihm zur Blutentnahme in ein Krankenhaus. Zudem ergaben Ermittlungen, dass der Mann keine Fahrerlaubnis mehr besaß.

Den gesamten Sachschaden schätzten die Streifenbeamten auf 10.000 Euro. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit. Die Motorhaube war eingedrückt, die Vorderachse gebrochen und der vordere rechte Reifen stand quer zum Pkw.

