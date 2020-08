Polizei Bielefeld

POL-BI: Geld aus Pkw gestohlen

Bielefeld (ots)

MK - Bielefeld / Heepen - In der Nacht zu Donnerstag, 27.08.2020, haben Diebe in Heepen die Seitenscheiben eines BMW und eines Mercedes eingeschlagen. In einem Fahrzeug entdeckten sie lohnende Beute und verschwanden unerkannt.

Ein 30-jähriger Bielefelder parkte sein Auto zwischen Mittwoch, gegen 21:00 Uhr, und Donnerstag, gegen 06:00 Uhr in der Straße Am Schnatbach. Am Donnerstagmorgen bemerkte er, dass eine Seitenscheibe seines 3er BMW eingeschlagen war. Nach den Angaben des 30-Jährigen, fanden der oder die Täter einige Geldscheine, die er im Fahrzeuginnenraum aufbewahrt hatte.

In der Drakestraße schlugen Unbekannte eine Seitenscheibe einer Mercedes E-Klasse ein. Den Tatzeitraum grenzte der 59-jährige Autobesitzer zwischen Mittwoch, gegen 12:00 Uhr, und Donnerstag, gegen 06:00 Uhr, ein. Aus dem Pkw wurde nach den bisherigen Erkenntnissen nichts entwendet.

Die Polizei erinnert:

Damit sich Autoaufbrüche für niemanden lohnen, können alle Autofahrer mithelfen. So sollten Sie beim Verlassen Ihres Autos alle Wertgegenstände und vor allem Ihr Bargeld aus dem Fahrzeug nehmen.

Es ist schwer einzuschätzen, was Diebe als interessante Beute einstufen. Das können neben Wertgegenständen oder elektronischen Geräten auch Bekleidung oder Taschen sein.

Die Polizei bittet um Hinweise an:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 12 / 0521/545-0

