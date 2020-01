Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Zu schnell in die Kurve

Leichte Verletzungen erlitt ein 22-Jähriger am Sonntag bei einem Unfall in Biberach.

Ulm (ots)

Wie die Polizei berichtet, war der VW-Fahrer gegen 17 Uhr in der Freiburger Straße in Richtung Ulmer Straße unterwegs. In einer Linkskurve geriet er ins Rutschen und prallte mit seinem Golf gegen einen geparkten VW. Der Rettungsdienst kam und untersuchte den Mann. Er hatte nur leichte Verletzungen erlitten und musste nicht ins Krankenhaus. Die Polizei stellte bei der Unfallaufnahme fest, dass die Winterreifen an dem VW Golf bereits zehn Jahre alt sind. Der Sachschaden an den Autos beträgt etwa 13.000 Euro. Der VW Golf musste abgeschleppt werden.

Vorausschauendes Fahren und eine angepasste Geschwindigkeit bewahren oft vor Unfällen. Denn bei Glätte ist der Bremsweg um ein Vielfaches länger. Gerade deshalb ist es wichtig die richtigen Reifen montiert zu haben. Winterreifen oder M+S-Reifen (sog. Matsch- und Schneereifen) sorgen schon bei niedrigen Plusgraden für einen besseren Halt. Sie verdrängen durch ihre weichere Gummimischung Regen, Matsch und Schnee besser. Empfohlen wird eine Profiltiefe von mindestens vier Millimetern. Außerdem sollte der Reifen nicht älter als 6 Jahre sein. Aber auch der beste Reifen hilft nichts, wenn man sich überschätzt und zu schnell auf winterlichen Straßen unterwegs ist. Fahren Sie vorausschauend. Um das Risiko beim Bremsen zu reduzieren, sollten Sie Ihre Geschwindigkeit verringern und ausreichend Abstand halten. Um ein Ausbrechen oder Rutschen des Wagens zu verhindern, ist bei glatter oder schneebedeckter Fahrbahn ein behutsamer Umgang mit der Bremse wichtig.

