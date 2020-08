Polizei Bielefeld

POL-BI: Mountainbike-Fahrer wird durch Polizei-Diensthund schwer verletzt

Bielefeld (ots)

KP / Bielefeld-Brackwede

Am Freitag, 28.08.2020 gegen 17:50 Uhr riss sich im Wald an der Waterboerstraße in Bielefeld-Brackwede ein Diensthund des PP Bielefeld los, riss einen Radfahrer um und biss ihn mehrfach.

Der Diensthundeführer war außerhalb des Dienstes mit seinem Diensthund im Teutoburger Wald unterwegs. Auf einem schmalen Weg kam ihm ein Radfahrer auf einem Mountainbike entgegen. Als der Radfahrer vorbeifuhr, riss sich der Hund los und setzte dem Radfahrer nach.

Der Hund brachte den Radfahrer zu Fall und biss ihn mehrfach in Beine, Oberkörper und Hals. Der 37-jährige Bielefelder wurde schwer verletzt in eine Klinik eingeliefert wo er stationär verblieb. Lebensgefahr besteht nicht.

Der Polizeibeamte wurde durch den Hund beim eigenen Nachsetzen durch Bisse leicht verletzt.

Die Bielefelder Polizeipräsidentin zeigt sich bestürzt, dass ein Bielefelder Diensthund außer Kontrolle geriet:

"Ich bedauere zutiefst, dass der Radfahrer durch einen Diensthund der Polizei Bielefeld schwer verletzt wurde und ich wünsche ihm eine schnelle und vollständige Genesung."

Das PP Bielefeld hat zur Aufklärung des Sachverhaltes ein Strafverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung gegen den Polizeibeamten eingeleitet.

Der Diensthund wurde bis auf weiteres außer Dienst gesetzt.

