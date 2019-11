Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Zeugen gesucht

Hünfeld (ots)

Am Samstag, 02.11.2019, wurde der Polizeistation Hünfeld gegen 15:40 Uhr ein grauer Pkw Opel Meriva mit sehr auffälliger Fahrweise gemeldet. Das Fahrzeug samt Fahrer konnte dann in Hünfeld in der Josefstraße angetroffen werden, der Fahrzeugführer war aufgrund Alkoholgenusses nicht fahrtüchtig. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung, eine Blutentnahme wurde durchgeführt und der Führerschein sichergestellt.

Der Wagen war bereits auf der Bundesstraße 27 in Höhe von Fulda-Lehnerz aufgefallen, auf der Fahrt nach Hünfeld sollen sich mehrere Verkehrsdelikte ereignet haben. Unter anderem soll der Opel in Höhe Marbach-Nord im Überholverbot unter Benutzung der Gegenfahrbahn einen weißen Pkw überholt und anschließend ausgebremst haben und an der durch Lichtzeichenanlage geregelten Kreuzung der Klingelstraße/Josefstraße/Mackenzeller Straße in Hünfeld einem Pkw die Vorfahrt genommen haben. Die Fahrer dieser beiden Pkw werden gebeten, sich mit der Polizeistation Hünfeld unter der Telefonnummer 06652-96580 in Verbindung zu setzen.

gefertigt: Polizeistation Hünfeld

