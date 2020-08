Polizei Bielefeld

POL-BI: Körperverletzung nach rassistischen Beleidigungen

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Bad Salzuflen -

Mehrere Personen beleidigten am Freitag, 28.08.2020, in der Ratsgasse in Bad Salzuflen einen Lipper rassistisch und schlugen auf ihn ein. Die eingesetzten Polizeibeamten fassten in Tatortnähe drei Tatverdächtige. Der Staatsschutz der Polizei Bielefeld übernahm die weiteren Ermittlungen.

Gegen 19:00 Uhr ging ein 57-jähriger Bad Salzufler mit kongolesischer Staatsangehörigkeit zusammen mit seiner Ehefrau in Bad Salzuflen über die Salze in Richtung Ratsgasse. Aus einer entgegenkommenden Gruppe von circa acht Personen heraus wurde er rassistisch beleidigt. Drei Männer der Gruppe schlugen anschließend auf den 57-Jährigen ein, so dass er leichte Verletzungen davon trug. Sein Hemd und seine Hose wurden beschädigt. Als die Ehefrau und Zeugen versuchten schlichtend einzugreifen, ließ das Trio von dem Opfer ab und die Gruppe entfernte sich.

Anhand der Zeugenaussagen und der Täterbeschreibungen konnten die eingesetzten Polizisten aus Lippe noch in Tatortnähe drei Tatverdächtige identifizieren. Es handelt sich um drei Männer im Alter von 49, 50 und 53 Jahren aus Essen. Der Staatsschutz der Polizei Bielefeld hat die weiteren Ermittlungen zu dem Strafverfahren wegen Körperverletzung und Beleidigung übernommen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell