POL-DH: Pressemeldung der PI Diepholz vom 19.07.2020

Polizeiinspektion Diepholz

Pressemeldung der PI Diepholz vom 19.07.2020

Diepholz (ots)

PI Diepholz

Trunkenheitsfahrt Ein 39-jähriger Mann aus Barnstorf wurde am Sonntag, 19.07.2020, gegen 00.10 Uhr in Cornau in der Straße Im Flecken mit seinem PKW fahrend angetroffen. Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle wurde bei dem Mann Atemalkho0lgeruch festgestellt, was durch einen durchgeführten Test bestätigt wurde. Dem Mann wurde ein Blutprobe entnommen sowie die Weiterfahrt untersagt und der Führerschein sichergestellt.

PK Syke

Verkehrsunfallflucht 17.07.20 11 Uhr - 18.07.2020 16:35 Uhr Syke, Bassumer Landstraße, Parkplatz Waldspielplatz Bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte den PKW, Ford Focus, des Geschädigten und verließ anschließend die Unfallörtlichkeit, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Es entstand ein Sachschaden von ca. 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Syke unter 04242-9690 entgegen.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss Martfeld, Kleinenborstel 19.07.2020 01:30Uhr Ein 42jähriger befuhr mit seinem Fahrrad die Straße Kleinenborstel und kam vermutlich aufgrund seiner Alkoholbeeinflussung zum Fall, wobei er sich leicht verletzte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,73 Promille.

PK Sulingen

--- Fehlanzeige ---

PK Weyhe

--- Fehlanzeige ---

Falls weitere, presserelevante Medlungen eingehen, werden diese unverzüglich nachgereicht.

PI Diepholz

