Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Polizei sucht Zeugen nach Unfall in Syke-Ristedt - Pkw-Aufbruch in Bruchhausen-Vilsen - Auffahrunfall mit Verletztem in Weyhe ---

Diepholz (ots)

Stuhr - E-Roller ohne Versicherung

Am Donnerstag gegen 12 Uhr wurde gegen einen 34-Jährigen aus Stuhr ein Strafverfahren eingeleitet, da er mit seinem E-Roller in der Syker Straße in Brinkum unterwegs war und dieser nicht über die erforderliche Versicherung verfügte. Die Weiterfahrt wurde untersagt und der Beschuldigte musste seinen Weg zu Fuß fortsetzen.

Stuhr - Verkehrsunfall

Am Donnerstag gegen 16.55 Uhr beabsichtigte ein 46-jähriger Bremer vom Parkplatz des Ochtumparks auf die Bremer Straße einzubiegen. Hierbei fuhr er mit seinem Mercedes Van direkt auf den linken von zwei Fahrstreifen in Richtung Syke und kollidierte dort mit dem Audi eines 23-Jährigen aus Weyhe. Zum Glück wurde niemand verletzt, aber an den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 8500 Euro.

Weyhe - Verkehrsunfall

Am Donnerstag gegen 12.45 Uhr führte ein kurzer Moment der Unaufmerksamkeit zu einem Verkehrsunfall auf der Bremer Straße in Erichshof. Eine 28-Jährige aus Wischhafen übersah mit ihrem Opel bei stockendem Verkehr die abbremsenden Fahrzeuge vor ihr und fuhr auf einen VW einer 82-Jährigen aus Syke auf. Der VW wurde durch den Anstoß dann noch auf einen Mercedes Sprinter eines 54-Jährigen aus Delmenhorst geschoben. Die 82-Jähige erlitt leichte Verletzungen, an den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ca. 8000 Euro.

Bruchhausen-Vilsen - Diebstahl aus Pkw scheitert

Am Donnerstag hatten Spaziergänger ihren Pkw auf dem Waldparkplatz Heiligenberg an der Bürgermeister-Ahlers-Straße abgestellt. Ein unbekannter schlug in der Zeit zwischen 10.30 Uhr und 11.40 Uhr eine Scheibe des VW Touareg ein. Vermutlich wurde der Täter dann gestört und flüchtete. Die im Pkw befindlichen Wertsachen wurden nicht angerührt. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Bruchhausen-Vilsen, Tel. 04252 / 938510, zu melden.

Syke - Unfallflucht

Beschädigungen im Wert von 2500 Euro musste der Besitzer eines weißen KIA Cee'ds feststellen, der am Donnerstagvormittag nach einem Einkauf im Jawoll-Markt in der Syker Waldstraße zu seinem Auto zurückkehrte. Im Zeitraum von 12.45 bis 13.30 Uhr war sein Pkw offensichtlich angefahren worden. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, die Polizei Syke, Tel. 04242 / 969-0, zu informieren.

Syke-Ristedt - Zeugen zu Verkehrsunfall gesucht

Am Samstag, 04.07.2020 gegen 16.45 Uhr, ereignete sich auf der Ristedter Hauptstraße / Zum Tegeler in Syke-Ristedt ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Pkw. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können, insbesondere eine Ersthelferin, die der verletzten Pkw-Fahrerin zu Hilfe kam. Sie alle werden gebeten, sich mit der Polizei Syke, Tel. 04242-969-0, in Verbindung zu setzen.

Sulingen - Sachbeschädigung beim FC Sulingen

In der Nacht vom 15.07.2020 bis 16.07.2020 kam es zu diversen Sachbeschädigungen am Inventar des Sportplatzes vom FC Sulingen an der Verdener Straße. Unbekannte haben eine Ladestation eines Mähroboters sowie einen Wasserhahn beschädigt, so dass der Sportplatz zum Teil stark durchnässt wurde. Hinweise bitte an die Polizei Sulingen, Tel. 04271/949-0.

Varrel (bei Sulingen) - Diebstahl

Bislang unbekannte Täter entwendeten in der Zeit vom 13.07. bis zum 15.07.2020 insgesamt sechs Zaunelemente der frei zugänglichen Umzäunung einer Tiefpumpenanlage an der Buchhorster Straße. Es wurden fünf große Zaunelemente (ca. 2,20 x 2,00 Meter) sowie ein kleines Zaunelement (ca. 0,90 x 2,00 Meter) entwendet. Hinweise bitte an die Polizei Sulingen, Tel. 04271/949-0.

