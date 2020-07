Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Diepholz - Sitzgruppe zerstört ---

Diepholz (ots)

Am Mittwochnachmittag haben Unbekannte eine neu errichtete Sitzgruppe in der Grünanlage "Lohbergergärten" zerstört. Die aus natürlichen Baustoffen errichtete Sitzgruppe wurde mutwillig zerstört. Der Grundkorpus der Sitzgruppe wurde stark eingetreten. Abgerissene Holzteile auch Schilder wurden in den angrenzenden Teich geworfen. Die Sachbeschädigungen müssen laut Zeugen zwischen 15.00 Uhr und 16.30 Uhr begangen worden sein. Aufgrund der Tatzeit am Nachmittag bittet die Polizei Zeugen, sich unter 05441 / 9710 zu melden.

