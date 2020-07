Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Bruchhausen-Vilsen - Überfall auf Tankstelle ---

Diepholz (ots)

Zu einem erneuten Überfall auf eine Tankstelle, diesmal an der Syker Straße (B 6), kam es am heutigen Morgen gegen 08.20 Uhr. Nachdem am Anfang der Woche eine Tankstelle in Schwaförden überfallen wurde (wir berichteten), hat ein Unbekannter heute, unter Vorhalt einer Pistole, die Tankstelle an der B 6 überfallen.

Der Unbekannte drohte der Kassiererin mit einer Pistole und forderte die Herausgabe von Bargeld und Zigaretten. Die Beute verstaute er dann in einem Stoffbeutel, bevor er die Tankstelle wieder verließ. Vor der Tankstelle stieg der Täter in ein dunkles Fahrzeug mit entwendeten Kennzeichen und flüchtete in Richtung Sulingen.

Nach ersten Erkenntnissen ist der Täter ca. 25 bis 30 Jahre alt, ca. 175 cm groß und schlank. Bekleidet war er mit einem weißen T-Shirt und einer dunklen Jogginghose.

Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagen und einem Hubschrauber blieb erfolglos. Ein eventueller Zusammenhang mit dem Überfall auf die Tankstelle in Schwaförden wird von der Polizei derzeit geprüft.

Eventuelle Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Diepholz, Tel. 05441 / 9710, zu melden.

