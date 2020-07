Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemeldung der PI Diepholz vom 18.07.2020

Diepholz (ots)

PI Diepholz

Fahren unter Betäubungsmittel Im Flecken Höhe Hausnummer 7 wurde in Drebber wurde am Freitag, 17.07.2020, gegen 17.30 Uhr, ein 38-jähriger Mann aus Drebber mit seinem PKW angehalten und verkehrsrechtlich kontrolliert. Hierbei konnte von den Beamten festgestellt werden, daß er unter dem Einfluß berauschender Mittel stand. Ein durchgeführter Vortest verlief positiv. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

PK Sulingen

--- Fehlanzeige ---

PK Syke

--- Fehlanzeige ---

PK Weyhe

1. Diebstahl eines Smartphones aus einem Mercedes Sprinter in 28844 Weyhe Am Donnerstag nutzte in der Bahnhofstraße in Kirchweyhe ein unbekannter Täter in der Zeit von 16.30h- 17.00h ein offenstehendes Fenster an einem Mercedes Transporter, um aus dem Innenraum ein iPhone im Wert von ca. 600 Euro zu entwenden. 2. Diebstahl eines Kompletträdersatzes in 28816 Stuhr In der Nacht von Donnerstag auf Freitag gelangten unbekannte Täter in der Straße Rodendamm in Brinkum auf das umzäunte Gelände einer Spezialfirma für den behindertengerechten Umbau von Fahrzeugen, wo sie von einer Mercedes V-Klasse sämtliche Räder abmontierten und unerkannt entkommen konnten. Der Schaden wird auf ca. 2200 Euro geschätzt. 3. Trunkenheit im Straßenverkehr in 28816 Stuhr In der Nacht von Freitag auf Samstag erregte gg. 02.00 Uhr eine 45jährige Stuhrerin mit ihrem Pkw Audi die Aufmerksamkeit einer Polizeistreife, da sie mit mehreren Schlenkern auf der Stuhrer Landstraße unterwegs war. Die folgende Kontrolle konnte den Verdacht bestätigen, jedoch zeigte die augenscheinlich angetrunkene Frau keinerlei Kooperationsbereitschaft und verweigerte jegliche Tests. Es folgte eine Blutentnahme und weiterhin die Feststellung, dass die Frau zusätzlich auch nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet. 4. Verkehrsunfall in 28816 Stuhr Am Freitag, gg. 07.25h befährt eine 18jährige aus Stuhr mit ihrem SUV Jaguar die Ristedter Straße in Richtung Fahrenhorst. An der Einmündung zur Warwer Straße übersieht sie beim Linksabbiegen eine entgegenkommende 59jährige mit ihrem Mercedes und stößt mit diesem zusammen. Die Mercedes-Fahrerin erleidet leichte Verletzungen. An den beiden, nicht mehr fahrbereiten Fahrzeugen entsteht ein Gesamtschaden von ca. 10000 Euro. Da an der Unfallstelle eine größere Menge von u.a. Motoröl ausgelaufen war, musste zu dessen Beseitigung eine Firma mit einem entsprechenden Spezialfahrzeug aus Stuhr hinzugezogen werden. 5. Verkehrsunfall Pkw gegen Fahrrad mit leichtverletzter Radfahrerin in 28816 Stuhr Am Samstag kam es gg. kurz nach 09.00 Uhr im Einmündungsbereich der Kladdinger Straße zur Stuhrer Landstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 82jährigen Mercedes-Fahrer aus Stuhr und einer 42jährigen Radfahrerin aus Bremen. Der 82jährige Stuhrer befuhr mit seinem Pkw die Kladdinger Straße und beabsichtige bei Grünlicht anzeigender Ampel, nach rechts in die Stuhrer Landstraße abzubiegen. Beim Abbiegen nahm er dann der Radfahrerin, die dort ebenfalls bei Grünlicht die Stuhrer Landstraße auf dem Radweg in Richtung Discounter überqueren wollte, den Vorrang. Die Radfahrerin prallte gegen den Pkw, stürzte und verletzte sich hierbei zum Glück nur leicht. Am Pkw entstand geringer Schaden, für das Fahrrad wird ein wirtschaftlicher Totalschaden angenommen. Die Gesamtschadensumme wird auf ca. 1200 Euro geschätzt.

Falls weitere, presserelvante Meldungen eingehen, werden diese unverzüglich nachgereicht.

PI Diepholz Jaschek, POK -WDL-

