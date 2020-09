Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nachtrag zu "Brand eines Wohnhauses in Langendamm" vom 27.09.2020

NIENBURG (jah) - Glück im Unglück hatte die 97-Jährige Bewohnerin eines Wohnhauses in Langendamm, dass in den Abendstunden des 27.09.2020 durch einen Brand erheblich beschädigt wurde. Nun steht das Ermittlungsergebnis des Brandermittlers der PI Nienburg/Schaumburg fest. Ein technischer Defekt hatte eine im Wohnzimmer befindliche Orgel in Brand gesetzt und dadurch einen Gebäudeschaden im hohen fünfstelligen Bereich hinterlassen. Dabei hatte die Dame äußerst besonnen reagiert und vor allem auf ihr Alter bezogen, vorbildlich gehandelt. Als sie den Brandgeruch wahrnahm, informierte sie umgehend eine Betreuerin und verließ anschließend das Eigenheim, die Betreuerin wiederum hatte sofort die Rettungsdienste alarmiert. Dieses Verhalten ist absolut lobenswert und muss ausdrücklich erwähnt werden.

