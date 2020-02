Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Ense-Höingen - Feuer in Holzhütte

Ense (ots)

Am Montag, um 12:40 Uhr, meldete ein Zeuge ein Feuer in einer Holzhütte nahe der Neheimer Straße. In der abrissreifen Hütte konnte die Feuerwehr ein paar brennende Zeitungen löschen. Sachschaden entstand nicht. Als Ursache für das Feuer wird Brandstiftung vermutet. Zeugen, die Hinweise zu möglichen Tätern geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02922-91000 zu melden. (lü)

