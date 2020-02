Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt-Benninghausen - Feuer in Kfz-Werkstatt

Lippstadt (ots)

Am Montag, um 15:30 Uhr, wurden Feuerwehr und Polizei zum Brand einer Werkstatt in die Straße Im Weizenfeld gerufen. Bei Schleifarbeiten an einem Fahrzeug war Feuer entstanden. Der 24-jährige Werkstattinhaber hatte zunächst noch probiert die Flammen mit eigenen Mitteln zu löschen, was ihm jedoch nicht gelang. Die Feuerwehr brachte den Brand unter Kontrolle. In der Werkstatt entstand hoher Sachschaden. Personen wurden nicht verletzt. (lü)

