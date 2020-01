Polizeiinspektion Stade

POL-STD: 3-jähriger Junge in Horneburg von Auto erfasst - mit Verletzungen ins Elbeklinikum

Stade (ots)

Am heutigen frühen Morgen kam es gegen kurz nach 08:00 h in Horneburg in der Issendorfer Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 3-jähriges Kind verletzt wurde.

Der Junge war zu dem Zeitpunkt mit seinem Laufrad zusammen mit seiner Mutter auf dem Gehweg in Richtung Ortsmitte unterwegs.

Ein 78-jähriger Fahrer eines Dacia aus Dollern kam aus Richtung Bundesstraße 73 und wollte nach rechts auf den Parkplatz vor einer dortigen Arztpraxis fahren. Dabei übersah er offenbar das Kind und es kam zum Zusammenstoß. Der Junge wurde unter den Kombi gedrückt und dort eingeklemmt.

Die Ärztin und die Mitarbeiterinnen der Praxis übernahmen sofort die Erstversorgung. Den ca. 20 angerückten Feuerwehrleuten der Ortswehr Horneburg gelang es dann schnell, das Fahrzeug mit technischem Rettungsgerät anzuheben und zu stabilisieren, so das der kleine Jungen dann befreit werden konnte.

Er wurde nach der weiteren Versorgung durch den Notarzt und der Besatzung eines Rettungswagens mit Verletzungen in das Stader Elbeklinium eingeliefert. Der Unfallverursacher blieb bis auf einen Schreck unverletzt.

Die Issendorfer Straße musste für die Zeit der Rettungsmaßnahmen für ca. eine halbe Stunde voll gesperrt werden, der Verkehr wurde örtlich umgeleitet, zu größeren Behinderungen kam es dabei aber nicht.

Fotos in der digitalen Pressemappe der Polizeiinspektion Stade.

