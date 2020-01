Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Unbekannte beschädigen vier Fahrzeuge in Harsefeld

Stade (ots)

Bisher unbekannte Täter haben in der Nacht zum 01. Januar zwischen 03:00 h und 11:00 h in Harsefeld in der Südstraße mit einem spitzen Gegenstand mindestens bei vier Autos die nebeneinander in Parkbuchten geparkt waren, den Lack zerkratzt und dabei einen Schaden in Höhe von jeweils mehreren hundert Euro angerichtet.

Hinweise auf den oder die Täter oder sonstige verdächtige Beobachtungen bitte an die Polizeistation Harsefeld unter der Rufnummer 04164-909590.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Stade

Pressestelle

Rainer Bohmbach

Telefon: 04141/102-104

E-Mail: rainer.bohmbach@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell