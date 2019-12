Polizei Mettmann

POL-ME: Gleich zwei Handydiebstähle: Polizei fasst ein Duo - ein weiteres ist flüchtig - Hilden - 1912104

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Am Mittwoch (18. Dezember 2019) ist es auf der Mittelstraße in der Hildener Innenstadt zu gleich zwei räuberischen Handydiebstahlen gekommen. In einem Fall konnte die Polizei die Täter dank besonders couragierter und aufmerksamer Zeugen festnehmen. In einem anderen Fall sind zwei Täter geflüchtet. Die Ermittlungen zu diesen beiden Tätern laufen noch - hierzu bittet die Polizei um Unterstützung durch sachdienliche Hinweise.

Das war geschehen:

Gegen 10 Uhr betraten zwei Männer einen Handyladen an der Mittelstraße. Das Duo schaute sich zunächst die in der Auslage liegenden Smartphones an. Als die Verkäuferin in dem Laden mit einer anderen Kundin in ein Gespräch vertieft war, riss einer der beiden zwei Smartphones (Samsung und iPhone) aus der Sicherung. Anschließend flüchteten die beiden in Richtung Innenstadt. Kurz darauf alarmierte die Mitarbeiterin des Handyladens die Polizei, welche bei einer sofort eingeleiteten Fahndung jedoch keine verdächtigen Personen mehr antreffen konnte.

Zu dem räuberischen Duo liegen die folgenden Personenbeschreibungen vor:

Erste Person:

- männlich - circa 1,75 Meter groß - stämmige Statur - sprach gebrochenes Deutsch - hatte laut Zeugen ein "osteuropäisches Erscheinungsbild" - trug eine dunkelblaue Weste sowie eine Steppjacke und eine blaue Mütze

Zweite Person:

- männlich - circa 1,80 Meter groß - schlanke Statur - sprach gebrochenes Deutsch - hatte laut Zeugen ein "osteuropäisches Erscheinungsbild" - bekleidet mit einer grauen Jogginghose, grauer Weste und Mütze

Etwa zweieinhalb Stunden später wurde die Polizei dann erneut in die Hildener Innenstadt gerufen. Erneut hatte es ein Duo auf Smartphones in einem Handyladen abgesehen - nun nur ein paar Häuser weiter in einem anderen Geschäft ebenfalls auf der Mittelstraße. Dieses Mal konnten die Polizeibeamten dank der Hilfe couragierter Zeugen das räuberische Duo jedoch noch im Laden festnehmen.

Das war passiert:

Gegen 12:30 Uhr hatte ein Mann in Begleitung eines Mädchens den Laden an der Mittelstraße betreten. Nachdem sich das Duo kurz umgeschaut hatte, rissen sowohl der Mann als auch das Mädchen jeweils ein Handy aus der Verankerung. Der Mitarbeiter des Handyladens rief daraufhin laut um Hilfe, wodurch ein zufällig am Handyladen vorbeigehender Passant auf den Vorfall aufmerksam wurde. Der 54-jährige Hildener verfolgte den flüchtenden Dieb bis zu einem Geldinstitut, wo er ihn schließlich trotz massiver Gegenwehr überwältigte und zurück zum Handyladen brachte. Auch das Mädchen konnte nicht fliehen. Es wurde von einem Passanten - einem 48-jährigen Hildener - an der Flucht gehindert und ließ sich widerstandslos bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. So klickten nur wenig später gleich zweimal die Handschellen, als die alarmierten Polizisten sowohl den Mann als auch das Mädchen im Laden festnahmen.

Die Polizeibeamten brachten das Duo daraufhin zur Wache nach Hilden, wo zunächst die Personalien festgestellt wurden. Bei dem Täter handelt es sich um einen 22-jährigen Mann aus Osteuropa, der sich derzeit ohne festen Wohnsitz in Deutschland aufhält. Er soll am morgigen Donnerstag (19. Dezember 2019) auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt werden. Bei dem Mädchen handelt es sich um eine 13 Jahre alte Osteuropäerin, welche bei ihren Eltern in Duisburg wohnhaft ist. Sie wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in die Obhut ihrer Eltern übergeben.

Die Ermittlungen zu dem Handydiebstahl gegen 10 Uhr dauern nach wie vor an. Die Polizei kann nach ersten Erkenntnissen inzwischen ausschließen, dass es sich hierbei um dieselben Täter handelt, die den Handyladen gegen 12:30 Uhr beraubt haben. Dennoch können die Ermittler einen möglichen Tatzusammenhang nicht ausschließen. Sachdienliche Hinweise zu den beiden nach wie vor flüchtigen Tätern nimmt die Polizei in Hilden jederzeit unter der Rufnummer 02103 898-6410 entgegen.

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:

Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Telefax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de



Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/

Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_me

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell