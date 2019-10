Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emlichheim - Carport niedergebrannt

Emlichheim (ots)

In der Nacht zu Donnerstag ist es an der Straße Westerfeld zum Brand eines freistehenden Carports mit angegliedertem Geräteraum gekommen. Die Flammen wurden gegen 2 Uhr durch eine Nachbarin bemerkt. Die Feuerwehr Emlichheim war schnell vor Ort und konnte das Feuer löschen. Ein Totalschaden am Carport war aber nicht mehr zu verhindern. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell