Polizei Essen

POL-E: Essen: Flüchtiger Kradfahrer nach Unfall gesucht

Essen (ots)

45326 E.-Altenessen-Süd: Vergangene Woche Freitag (11. September, gegen 19:45 Uhr) kam es auf der Altenessener Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Krad - nach dessen Fahrer sucht die Polizei nun.

Der 36-jährige Fahrer eines schwarzen BMW war auf der Altenessener Straße in Richtung Karnap unterwegs. Kurz vor dem Abzweig zur Stauderstraße bremste er ab, um eine Tankstelle zu befahren. Ein hinter ihm in gleicher Richtung fahrender Kradfahrer bemerkte das offenbar zu spät - er touchierte den BMW beim Versuch, links an ihm vorbei zu fahren und fiel hin. Entgegen der Absprache das weitere Vorgehen auf dem Tankstellen-Gelände zu klären, fuhr der Unbekannte mit einem weiteren Kradfahrer in Richtung Stauderstraße davon.

Das Verkehrskommissariat 1 sucht nun Zeugen, die Hinweise zum flüchtigen Kradfahrer geben können. Dieser werden unter der 0201/829-0 erbeten./SyC

