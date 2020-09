Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Landwirtschaftliche Fahrzeuge im Wert von 200.000 EUR entwendet

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Nienburg (ots)

STEIMBKE (jah)- Zu einem besonders schweren Fall des Diebstahls ist es in einem Landmaschinen-Handel Am Nordbruche 8 in Steimbke gekommen. Unbekannte Täter sind am 26.09.20 gegen 17 Uhr auf das Gelände des Landmaschinen-Handels gedrungen und haben zwei hochwertige Landmaschinen der Marke "Claas" entwendet. Die Fahrzeuge sind beide hellgrün lackiert, haben rote Felgen und fungieren als Ackerschlepper bzw. Teleskoplader. Sie haben einen Gesamtwert von ca. 200.000 EUR. Die Täter entnahmen dem umfriedeten Gelände Zaunelemente und bewegten die Fahrzeuge über mehrere Äcker in Richtung B 214. Kurz hinter Glashof in Fahrtrichtung Wendenborstel verliert sich die Spur auf der Bundesstraße um 17:12 Uhr. Die Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg bittet um Hinweise aus der Bevölkerung unter Tel. 05021/97780: 1. Wer hat verdächtige Personen am Sonntag, 26.09.2020 gegen 17 Uhr, bei der Landmaschinen GmbH wahrgenommen? 2. Wer hat nach 17:12 Uhr Personen in Verbindung mit den Fahrzeugen bzw. die auffälligen Fahrzeuge im Bereich Glashof/Wendenborstel und Umgebung gesehen? 3. Die Fahrzeuge sind möglicherweise abtransportiert worden: Wer hat einen Tieflader o.ä. im Bereich Glashof am 26.09.20 festgestellt?

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Daniel Jahn, PHK

Amalie-Thomas-Platz 1

31582 NIENBURG



Telefon: 05021/9778-107

Fax2mail: +49 511 9695-602249

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell